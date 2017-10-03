慎防強陣雨！ 北北基宜等10縣市大雨特報

氣象局對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣等10縣市發布大雨特報。（中央氣象局）

2017-10-03 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局稍早表示，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨發生，今（3日）基隆北海岸、南部及宜蘭地區、大臺北山區、南投至嘉義山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

氣象局下午3時30分對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣等10縣市發布大雨特報。