取得耶魯音樂碩士 張恆碩毅然回到台東培育音樂種子

2017-10-03 15:42

［記者黃明堂／台東報導］29歲台東子弟張恆碩16歲即隻身留美學習音樂，獲耶魯大學碩士學位後，卻選擇回到故鄉，以小小的音樂教室當據點，培育新生代。本月15日的歸國首場音樂會就取名為「返鄉歷程」。

張恆碩小時候就被安排上各種才藝班，從中找到最有興趣的是音樂；6歲開始，每隔週坐車專程到高雄學小提琴，10歲就獲灣區音樂比賽小提琴獨奏第一名。

高一結束那年，他到洛杉磯讀高中音樂班，隻身展開了異國求學生涯，以音樂實力拿獎學金讀上大學，又以全額獎學金進入耶魯大學音樂研究所，在校期間曾擔任耶魯愛樂樂團首席，2013年取得學位後，先後考進芝加哥公民交響樂團樂團首席與邁阿密海灘的新世界交響樂團，有了更多與名家交流的演出經驗。

張恆碩坦言，在美國住了10多年，已經習慣美國的生活，而且有很走向世界音樂舞台的機會，但終究難以割捨故鄉，所以在去年決定回台，第一件事就是履行當兵義務，在國防示範樂隊服役近一年，退伍後回到台東。

他說，台東的音樂風氣已經進步不少，他希望能加入培育下一代音樂種子的行列，同時，繼續在國內外舞台演奏，今年12月會與耶魯在台灣的10多位音樂碩士舉辦聯合演奏會。

本月15日晚間在台東藝文中心的「返鄉歷程」演奏會，張恆碩將與好友共譜弦外之音，將國外所學呈現在鄉親面前。

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