悠遊卡搶南部學子市場 推加油滿300回饋100

2017-10-03 15:41

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司為有效進軍南部市場，將新目標著重在南部學子身上，並於今天宣布今年10月至12月期間，推出「悠遊卡超級好揩油」優惠方案，南部共9所大專院校學生，憑學生證加油站為機車加油，並以悠遊卡付款，當月累計消費滿300元（含）以上，次月可享100元儲值回饋金，合作加油站，則包含中油直營店、速邁樂、台亞及台糖加油站。

悠遊卡公司指出， 南部學子機車通勤族眾多，為了吸引學生族群使用悠遊卡進行小額消費，推出「悠遊卡超級好揩油」優惠方案，提供雲、嘉、南、高、屏等五縣市的成功大學、長榮大學、中華醫事科技大學、南榮科技大學、中正大學、屏東科技大學、高雄應用科技大學、雲林科技大學與稻江科技暨管理管院，都適用優惠方案。

活動期間今年10月至12月止，每月持指定學校的學生證悠遊卡去加油站機車加油，累計消費滿300元（含）以上，次月可享100元悠遊卡儲值金回饋，回饋率高達33.33%，每卡每月最高回饋100元，每月限量2500份，目前中油全台直營據點、統一精工-速邁樂加油站、台亞石油、台糖加油站等機車島，均可使用悠遊卡加油付款。

悠遊卡公司也說明，當月累計滿額300元者，可於次月持該卡至活動指定學校的悠遊卡設備機感應兌領儲值金，逾期無效。舉例來說，小明於10月份機車加油累計滿600元，可獲得100元悠遊卡儲值金回饋，須於11月1日至11月31日於指定學校的悠遊卡設備機感應完成100元加值，12月1起就算逾期，無法提供十月累計的滿額回饋。