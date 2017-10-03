高齡飛機故障多 民航局擬修法「26歲」強制汰除

2017-10-03 16:10

〔記者陳宜加／台北報導〕國內「高齡飛機」故障率升高，常因班次取消或延誤，造成旅客權益受損。民航局擬修「民用航空運輸業管理規則」，針對國內民航客機限制機齡，未來滿26年的高齡機將強制退場，預計10月中旬召開公聽會後，報交通部審議。

目前國內法規並未針對設定客、貨機機齡上限，據統計，國內高齡機故障率有增加趨勢，雖然機齡問題不大，重點在於有無妥善維護，但民航局觀察發現，一旦航空公司對於高齡機的管理不足，故障率確實越來越高，風險也隨之升高。

民航局飛航標準組長林俊良表示，國際已有設定高齡機定義，飛機客艙有加壓的客機，超過14年就算是高齡機。客機須在滿19年前，完成特別嚴格的檢查計畫，才可以繼續飛行；而接下來每隔7年均須重新進行結構、係數等檢查。

他指出，考量國內航空業者並沒有汰除計畫，經評估國內機隊使用情形，研擬修正《民用航空運輸業管理規則》第11條，提出26年強制退場的方向。

華航今年6月汰除A340-300、長榮航空8月汰除波音747，兩種機齡皆20年出頭。目前國內遠東航空擁有8架MD麥道飛機，機齡均已超過20年，但已通過高齡機的嚴格檢測。林俊良指出，目前國內登記260架飛機，有207架為運輸機，機齡超過14年共計32架，其中華航16架、長榮6架，均為波音747，多數已封存未服役。

根據民航局統計，截至今年6月，華航、華信航空、長榮平均機齡均未超過10年，立榮航空、台灣虎航更不到5年；遠航則超過20年、德安航空14.7年。

民航局強調，民航局希望我國業者主動汰除高齡機，但鑑於法規沒有明文規定汰除年限，因此修法明訂。