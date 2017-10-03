疫病》今年首例霍亂出現 疾管署籲：中秋烤肉注意食材衛生

2017-10-03 15:43

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內今年首例本土霍亂，為中部1名50多歲男性，9月下旬因出現腹痛、腹瀉、水便等情形就醫，並收治住院，經檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌，目前仍住院治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案平常無生食習慣，飲用煮沸自來水，但家中生熟食砧板未分開使用，發病當天曾食用自市場購買的蛤蜊，衛生單位已啟動各項疫情防治調查，以釐清可能感染源；其同住接觸者無疑似症狀，檢體送驗中，將持續追蹤健康情形。

霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播，通常須吃入大量細菌才會致病，但在胃酸不足或胃部切除過的人或免疫機能較差者，則是少量細菌即可能致病，症狀包含大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，嚴重未治療致死率可超過50%，適當治療則可降至1%以下。

羅一鈞提醒，霍亂弧菌可久存於汙水中，一旦生食受汙染水域捕獲的海鮮，尤其是甲殼類或貝類，就有可能遭受感染，在中秋節及國慶連續假期即將到來之際，烤肉聚餐機會增加，應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等，且食物應充分煮熟並避免生熟食交叉污染，以降低感染風險。

根據疾管署統計，2012至2016年本土霍亂分別為3、5、4、8、8例，並有1例境外移入在2015年發病，感染國家為越南。