文言文比例55％案 會議紀錄確認：教長未徵詢即自行宣布

教育部長潘文忠備詢。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-03 16:09

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱草案有關高中國文的文言文比例爭議續燒，昨天多位立委要求教育部公布9月10日第8次會議紀錄的錄影及錄音。教育部今天下午公布會議紀錄文字檔，會議紀錄顯示，當時潘文忠說：「回到由原來研修小組所擬的這樣的一個內容（指45％至55％）。」已可明證潘文忠在當次會議上，確實沒有徵詢課審大會委員是否無異議，即自行對外宣布課審大會通過了研修小組45％至55％一案，因此，9月23日課審大會以表決方式「否決這錯誤的會議結論」是正確的。

文言文比例，國教院課發會研修小組提案是45％至55％，但普高分組審議時，否決了研修小組所擬文言文比例，改表決通過了30％一案送課審大會，依今天公布的會議紀錄顯示，連同分組的30％及課審大會委員臨時所提降低文言文比例三案，表決均表未過半數同意均遭否決。

根據教育部會議紀錄文字，9月10日討論到國語文的文言文比例時，全國家長會第5屆理事長高明禮建議記名投票，現場人數45人，10人同意，結果沒有通過，因此採取舉手表決的方式。

課審大會提出3個修正動議、1個普通高中小組共同意見，以後提案先表決模式：第1個是刪除比率，同意13票、不同意21票；第2個是比率40％至50％，同意21票、不同意14票；第3個是比率30％至40％，同意15票、不同意9票；最後是普高小組以30％為上限一案，同意16票、不同意13票。

會議紀錄顯示，在第3個動議表決完後， 潘文忠曾詢問程序：「好。跟委員說明。第三案，贊成 15 票，反對 9 票，也未過半數，我們第三案就是呂明蓁委員的提案，未獲通過。好，來。第四個是原來普高分組的這個共同意見，請委員審視。對不起，我先了解一下程序，如果我們所有的提案都沒有獲通過，後續會回到課綱委員（口誤，更正為課綱原草案）的...吼？是這個意見嘛。好。請委員針對普高分組的這個建議的共同意見。請委員審視內容。好。贊成的請舉手。」這部分與立委管碧玲之前公布的會議紀錄完全相吻合。

之後， 潘文忠自行下結論：

「我想經過委員的充分討論跟提議的意見的討論跟表決，那目前我們所提議的三個動議以及有一項的，就是原來普高分組的這個內容都未獲所有出席委員過半數的同意，所以我們就回到由原來研修小組所擬的這樣的一個內容。

好。這部分…不曉得委員對這部分還有其他的?還有其他的意見嗎？好。那我想對於有關這一個我們討論的議題。這一個內容啊。我想我們就進行到這部分。那委員往下因為涉及到的是其他教學資源的這部分。時間晚。不知道委員還有？不好意思。好。那我想就謝謝委員今天很辛苦。但是這個也是充份在委員的討論之後我們大會所做成的這個決定。謝謝委員了。」，然後該次會議就散會了。

會議紀錄上網