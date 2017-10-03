台灣點燈文化祭推擲茭、尬舞比賽 總獎金2400萬元

2017-10-03 15:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣點燈文化祭將於11月2日登場，集結全國道、儒、佛教100多家大廟，祭出史上最高擲茭送1千萬元，總獎金高達2400萬元，重頭戲全國首屆技藝大賽由全台唯一台灣女子八家將打頭陣，100多隊齊聚尬舞技，展現台灣藝陣文化。

由中華民國真心行善協會主辦的台灣點燈文化祭，將於11月2日在中華五路登場，邀集大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等大廟，還有佛陀紀念館、中國儒教會等，集結道、儒、佛教100多家大廟，透過萬神齊聚點亮台灣，為台灣人民加持祈福，堪稱是國內最大宗教文化盛會。

重頭戲是首推全國首屆技藝大賽，由全台唯一台灣女子八家將的高雄振宗藝術團領軍，曾榮獲全球華人薪傳獎享譽國際，創始團長方宗寅，將推出高樁醒獅等14項比賽，吸引100多個隊伍報名參加，要挑戰最高獎金15萬元。

主辦單位表示，民眾花1600元點1盞燈，可參加1次擲茭大賽，活動為期39天，每天擲茭送出10萬元，只取前9名有獎，最大獎是5萬元，民眾活動期間擲茭5聖杯以上，就可以免費參加總決賽，角逐頭獎1千萬元，到12月10日為止，總獎金高達2400萬元。

主辦單位指出，活動更廣邀企業團體，席開300桌愛心餐會，並現場發放白米，提供弱勢家庭，享用大餐及領取物資；並舉辦選美、歌唱比賽、文創市集，擺設六百多個攤位，包括美食、娛樂等，活動精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉。