台灣點燈文化祭推擲茭、尬舞比賽 總獎金2400萬元

2017-10-03 15:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣點燈文化祭將於11月2日登場，集結全國道、儒、佛教100多家大廟，祭出史上最高擲茭送1千萬元，總獎金高達2400萬元，重頭戲全國首屆技藝大賽由全台唯一台灣女子八家將打頭陣，100多隊齊聚尬舞技，展現台灣藝陣文化。

由中華民國真心行善協會主辦的台灣點燈文化祭，將於11月2日在中華五路登場，邀集大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等大廟，還有佛陀紀念館、中國儒教會等，集結道、儒、佛教100多家大廟，透過萬神齊聚點亮台灣，為台灣人民加持祈福，堪稱是國內最大宗教文化盛會。

重頭戲是首推全國首屆技藝大賽，由全台唯一台灣女子八家將的高雄振宗藝術團領軍，曾榮獲全球華人薪傳獎享譽國際，創始團長方宗寅，將推出高樁醒獅等14項比賽，吸引100多個隊伍報名參加，要挑戰最高獎金15萬元。

主辦單位表示，民眾花1600元點1盞燈，可參加1次擲茭大賽，活動為期39天，每天擲茭送出10萬元，只取前9名有獎，最大獎是5萬元，民眾活動期間擲茭5聖杯以上，就可以免費參加總決賽，角逐頭獎1千萬元，到12月10日為止，總獎金高達2400萬元。

主辦單位指出，活動更廣邀企業團體，席開300桌愛心餐會，並現場發放白米，提供弱勢家庭，享用大餐及領取物資；並舉辦選美、歌唱比賽、文創市集，擺設六百多個攤位，包括美食、娛樂等，活動精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉。

  • 台灣點燈文化祭總獎金2400萬元。（記者陳文嬋攝）

    台灣點燈文化祭總獎金2400萬元。（記者陳文嬋攝）

  • 全台唯一台灣女子八家將高雄振宗藝術團為全國首屆技藝大賽打頭陣。（記者陳文嬋攝）

    全台唯一台灣女子八家將高雄振宗藝術團為全國首屆技藝大賽打頭陣。（記者陳文嬋攝）

  • 中華民國真心行善協會理事長何清源（左）點燈象徵啟動儀式。（記者陳文嬋攝）

    中華民國真心行善協會理事長何清源（左）點燈象徵啟動儀式。（記者陳文嬋攝）