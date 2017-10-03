國慶連假 航港局加強離島及小三通客輪航行安全

2017-10-03 15:40

〔記者陳宜加／台北報導〕國慶日連續假期將至，交通部航港局對於轄管離島及小三通客輪載客運能及航行安全極為重視，除為因應國慶日連續假期運輸需求協調業者加派航班疏運旅客，同時加強客輪安全檢查，嚴格要求業者注重航行安全，不得超載旅客。

連假疏運期程為10月6日至11日共計6天，預計提供台灣本島與離島間9條航線及金馬小三通4條航線總計固定開航1123航次，預估可提供27萬2058人次的運能。

航港局於國慶日連續假期前派員前往各地客船碼頭，加強載客船舶救生、救火、救難設備檢查並查驗其演習情形，以確保載客船舶之安全管理。如遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，航港局各航務中心除要求業者於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等方式對外公布，方便民眾掌握訊息，同時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。

航港局提供緊急聯絡電話：北部航務中心（02）89783530、南部航務中心（07）2620762、中部航務中心0978-300116、東部航務中心0972-762923或0972-762926，以即時處理疏運期間突發狀況及緊急事件，提供服務。

相關海運航班訊息，民眾可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢，以預先安排國慶日假期間返鄉及出遊行程，期使民眾乘興出遊、盡興而歸。