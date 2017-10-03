台東國慶焰火系列活動 中午12時起周邊交通管制

2017-10-03 15:29

［記者張存薇／台東報導］國慶焰火晚會10日晚間將在台東森林公園舉行，台東縣政府指出，10日中午12時起周邊實施交通管制，除接駁車、持證及區域內住戶車輛外，餘均須改道通行，請民眾注意。

縣府指出，國慶系列活動在台東森林公園舉行，包括下午2時起的藝術好好玩、台東好物及農民市集、夜市美食嘉年華，國慶焰火晚會及熱氣球光雕音樂會從傍晚5時開始，焰火施放則自晚上8時開始，共36分鐘。

10日中午12時起車輛管制區域為：北起省道台11線159K+850「與台11乙線岔口」，南至四維路「中華路與四維路口以東路段」，東至臨海路、西至浙江路，另中華路至浙江路間的馬亨亨大道規劃為徒步區、中華大橋南端禁止車輛進入中華路、東45線防汛道路禁止車輛通行，管制時段為晚間6時至9時止。

而為了方便民眾參與活動，縣府從下午2時起開始提供免費接駁專車，分別為台東火車站線、台東航空站線及台東轉運站線，共有36輛大巴士為遊客服務，採循環接駁方式運行，約10至20分鐘就有1班車，自10月10日下午2點起接駁至旅客疏運完畢為止。

民政處提醒，參加國慶焰火晚會暨熱氣球光雕活動之民眾不可攜帶長寬30公分以上背包、手提包等；並視天候狀況自行準備淺色透明雨衣，嚴禁使用雨傘或雜色雨衣等，避免影響他人觀賞表演活動。國慶晚會活動場域屬公告限航區，為確保國慶晚會活動安全舉行，活動全程期間禁止各型式空拍器、輕航機等航空器。