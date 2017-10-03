「百馬教授」專利工法 煉出「雙金獎」芝麻油

王昭凱（左）、謝天智（右）在發明展雙雙獲獎，校長顧志遠（中）大為稱許。（記者洪臣宏攝）

2017-10-03 15:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大「百馬教授」王昭凱，以小農契作種出優質本土黑芝麻，輔以自己和研究助理朱慧玲研發的專利工法，提升榨油率和營養成份，煉出的芝麻油獲台北國際發明暨技術交易展雙金獎。

輔英應用化學及材料科學系系主任王昭凱與小農契作，精選無毒芝麻種植，不用任何添加物，光是原料催牙就提升健康脂肪酸20%，再以專利炒焙設備，將營養成分保留增加15%，後輔以專利榨油設備將榨油率提升至60%，生產Omega-3脂肪酸高含量的芝麻油。

王昭凱指出，煉油工場就設在學校內，契作田也離學校不遠，大幅減少碳足跡，品質全程監控，連包裝都費盡心思，已有企業上門談技術移轉，讓好油商品化。

王昭凱曾為癌母祈福，不畏腳痛風所苦，完成100場全程馬拉松賽，孝心動人，有了「百馬教授」稱號，他還與學生相互激勵，幫助學生畢業前拿到近200個學分，校園內津津樂道。

輔英校長顧志遠稱許王昭凱的芝麻油，是薑母鴨、麻油雞佐料，更是坐月子必備材料，優質麻油符合輔英健康照護宗旨。

另外，輔英休閒與遊憩事業管理系助理教授謝天智以「伸縮衣架」在同賽事獲銅牌獎，該發明強調輕便又好收藏的功能性，方便外出旅遊族群。