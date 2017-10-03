紐澤西護欄要拆了 竹市建功二路將美化分隔島

新竹市建功二路的中央分隔島長期以紐澤西護欄區隔。（記者洪美秀攝）

2017-10-03 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市建功二路周邊有多個社區、學區和交流道，是東區交通要道，但過去以紐澤西護欄作為中央分隔島區隔，影響用路人安全，市府交通處將在10月底進行分隔島的美化工程，施做長272公尺兼具美觀、安全的抿石子中央分隔設施，提升城市美學與整體環境視覺。

市府交通處長倪茂榮表示，建功二路目前以紐澤西護欄所構建的中央分隔措施，以往因護欄高度過高，導致車輛行經時不易看到學童情況，且影響市容，因此在確保附近住民及用路人安全前提下，將改以設置抿石子的中央分隔設施，預計月底就可完成。

倪茂榮說，過去道路建設主要以行車便利為導向，安全島綠化工程常只是道路工程設計後的附屬規劃，此工程將建置10盞景觀燈及種植廿四株植栽，豐富植栽層次，提升城市美學。

住在當地的陳先生說，紐澤西護欄約9年前設置，為區隔車流及阻隔車輛違規迴轉而設置，但因護欄高度過高，導致行駛視線易受阻礙，影響鄰近學校學生用路安全，過去雖反映過，但治標不治本，如今終於要拆除護欄，並進行整體美觀改善，他樂見其成。

就在建功二路段旁的建功高中，總務主任施純宏說，很多家長及學生都反映建功二路紐澤西護欄的問題，如今終於要拆除，不僅提升學校周邊環境的安全及美化，也讓這條路成為此區域的綠美化示範道路，學校相當開心。

交通處表示，建功二路分隔島改善工程施工期間，請用路人行經此路段時，遵守交通標誌標線號誌的指引減速慢行，維護交通安全。