街頭藝人偕幼童 秋節前夕關懷療養院長者

小朋友在中秋節前到聖十字架療養院，為長輩們提前過節。（記者王秀亭攝）

2017-10-03 15:20

［記者王秀亭／台東報導］明天是中秋節，關山聖十字架療養院近40位住民卻無法回家過節，且別人開心吃月餅，部分中重度以上身心障礙住民無法吃月餅，在地街頭藝人羅雙喜、鴻德幼兒園小朋友在縣議會副議長陳宏宗號召下，今天上午到療養院演奏動人曲目，小朋友則是幫阿公、阿嬤按摩、餵食布丁，還有關山米乖乖，讓長輩們提前過中秋。

「阿公、阿嬤，幫你抓龍喔！」幼兒園小朋友在老師的指導下，小心翼翼地幫長輩按摩肩膀，楊少偉按摩架式十足，還不時貼心詢問「這樣夠用力嗎？」阿公阿嬤笑得合不攏嘴；街頭藝人羅雙喜則是吹奏多首長輩們耳熟能詳的曲目，讓療養院3樓廣場樂音飄揚，還有長輩開心地沉浸在音樂世界裡，手腳還跟著打節拍。

聖十字架療養院長高德蘭修女表示，院內40位住民都是行動不方便，需靠輪椅移動或是長期臥床，無法回家和家人過節，有的家人會來陪伴，有的因交通或工作無法前來，逢年過節就會想辦法營造過節氣氛，讓他們不會感到孤單，這次有小朋友及表演的得貼心關懷，讓老人家很開心。

鴻德幼兒園主任彭瑞寶表示，每年會規劃數次到療養院，讓小朋友陪伴院內的阿公、阿嬤，這是很好的生命教育，尤其台灣邁入老人化社會，如何拉近老人與小朋友間的距離，這是生命教育最好的課題。