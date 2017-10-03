新竹市啟動一區一基地計畫 邀民眾自己種菜自己吃

2017-10-03 14:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府與草根意識工作室合作，啟動「都市友善農園」計畫，設置「一區一基地」開放都市農民認養農園，今天在公道五路三段一處農地啟用，市長林智堅也帶頭種下橘子果樹，鼓勵市民加入都市農夫行列，以友善耕作活化休耕地，享受「自己種菜自己吃」的樂趣。

新竹市府啟動的「都市友善農園」計畫，在東區、北區、香山區都會設置示範基地活化休耕地，並開放民眾認養，基地有蔬菜種植區、果樹種植區、雞舍區、堆肥區、休憩區等多功能；9月更配合計畫開設四梯次「都市農夫培訓課程」，讓有意願民眾「第一次種菜就能上手」，目前已培育出240名不使用農藥、化學肥料的新手農夫。

林智堅說，他是香山區的孩子，小時候家族都在種田，每到稻米收割農忙季節，全家就會動起來幫忙，小孩則在一旁湊熱鬧，他從小耳濡目染，務農也成兒時美好回憶。

但隨著時代變遷，新竹市成為科技城，農地逐漸荒廢，目前有45公頃的休耕農田，因此市府啟動「都市友善農園」計畫，盼招募更多都市農民，以友善種植、城市共耕理念活化休耕地。

林智堅說，土地就像人，荒廢久了也會生病，他上任2年多來啟動「掀綠計畫」活化閒置國有地為城市綠帶，推動「食物森林」、「可食地景」開闢都市共耕空間，這次計畫則盤點竹市休耕農地，透過重新規劃、開墾，邀請市民來做假日農夫，「自己種的菜自己吃」，以友善耕作活化休耕地，達成地主、休耕地、都市農民三贏。

草根意識工作室負責人劉晉宏表示，都市農園是世界潮流，東京、紐約、倫敦、巴黎早已有在都市種菜的大規模計劃，台北市、新竹市則是台灣領先實作的城市，未來也將成為親子食農教育的示範基地。

產發處長吳甲天表示，都市友善農園計畫分別在東區前溪里、北區港北里、和香山區茄苳里設示範基地，初步提供200個單元、每個單元20平方公尺，每年以2000元費用向地主認養，有認養意願的民眾可電洽草根意識工作室：0905-299467。

林智堅也視察位在公道五路3段的前溪里示範基地，看到現場已有民眾認有種菜，且有果園、雞舍等功能，他也親手種下橘子樹，象徵啟動都市農夫計畫。