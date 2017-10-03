員林後火車站將闢路 改善交通混亂

今天立委陳素月邀集相關單位現勘。（記者顏宏駿攝）

2017-10-03 14:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台鐵員林火車站鐵道高架化後，週邊交通仍嫌混亂，公所一直期盼利用後火車站閒置土地開闢新路，今天立委陳素月邀集相關單位現勘，初步決定後站12米人行道，可騰出6米作單行道，若完成，可消除前站混亂的交通。

員林火車站高架化後，員林市區的交通動線大幅改善，惟火車站週邊動線複雜，每到假日尖峰時刻，乘客和等車民眾及排班計程車交雜，人潮影響擴及週邊交通。

公所一直希望利用後車站的平面空間打出一條路來改善此地交通，今天立委陳素月邀集台鐵及台電人員會勘後車站路燈夜間不亮問題，順便解決上述交通難題。

陳素月表示，舊有鐵道部分屬於台鐵的商業用地，恐怕動不了，最有可能的方式，是現有12米屬於台鐵所有的人行道交給員林公所託管，員林公所可騰出6米的空間作為單向道，以利乘客從靜修路右轉到後站大門進出車站。

出席的台鐵局主秘朱來順表示，此案可行，市長張錦昆表示，他們最希望台鐵舊有鐵道用地從靜修路到三民路之間，可以開闢道路，可惜這是台鐵預留的「黃金地」，作為道路台鐵不願意，只能退而求其次，取用人行道的一半作為單行道，開闢道路的經費公所再來想辦法。