美日機器人大戰沒實況 網友嘆不符期待

2017-10-03 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕備受網友矚目的「機器人大戰」：美國團隊MegaBots對決日本團隊日本水道橋重工（Suidobashi Heavy Industries）的巨大機器人戰鬥，日前經由MegaBots的官方臉書宣布對戰已結束，與原本網友期待的直播對戰實況差異甚大。

這場美日機器人對決的籌備從2015年開始，美國的MegaBots團隊向日本的水道橋重工下戰帖，表示希望來一場與日本巨大機器人一較高下的比賽，水道橋重工也欣然接受。經過兩年籌備，MegaBots不時在YouTube上釋出他們研發巨大機器人的過程，皆讓網友期待雙方的精彩戰鬥。

但MegaBots團隊日前9月30日在臉書上公佈，他們「從對戰中生還了，將會發佈對戰影片」，與曾在集資網站Kickstarter上提及的實況戰鬥過程不符，引起贊助者不滿。網友表示，現在許多活動都是以實況方式呈現，要大家看已經錄好的對戰過程不符合最初期待。MegaBots則解釋，他們與水道橋重工雙方已對戰多次，但由於無法預測哪場戰鬥精彩到可以以直播呈現，也希望給觀眾品質最好的過程，所以最終採用預錄方法紀錄戰鬥。

也有網友出面回應機器人大戰的實況難度，解釋「要做這種實況的難度很高也要花很多錢，且需要專業技術團隊，就像實況轉播比賽一樣」。仍有不少網友表示很期待看到最後製作完的影片「只要能看到影片就很開心了！」、「非常期待影片內容，不要聽酸民抱怨沒實況，花時間把影片拍好，粉絲願意等」、「這是真實的人類坐在裝著一堆武器的巨大機器人裡，要實況沒那麼容易，抱怨的人不如去看變型金剛」。