踏遍全球360個城市 背包客徐銘遠細述《臺中.故事》

曾是背包客的徐銘遠，策畫的「旅人餐桌計畫」，獲選花都藝術季十七個藝術亮點之一。（記者廖耀東攝）

2017-10-03 14:10

〔記者廖耀東／台中報導〕位於繼光街一間背包客旅館（背包41青年旅館），今年以「臺中百味，旅人餐桌計畫」主題活動，參與文化局主辦「藝術亮點x2017花都藝術季」徵選活動，榮獲十七家藝術亮點之一。

曾是背包客的徐銘遠，在背包41青年旅館策畫的「旅人餐桌計畫」，獲選花都藝術季十七個藝術亮點之一。（記者廖耀東攝）

文化局主辦「花都藝術季」活動，上午宣布活動正式啟動。背包41青年旅館臺中館「旅人餐桌計畫」的前兩場（剩下兩場次開放報名），卻已人數額滿。這樣的主題式活動，正由一位，足跡踏進30幾個國家、360個城市，包含南北極，來自臺中的在地人-背包客，沃克未來文化公司總監徐銘遠規劃設計。

文化局副局長黃名亨（中）與十七家藝術亮點負責人共同合影留念。（記者廖耀東攝）

徐銘遠表示，「旅人餐桌計畫」概念，在國際城市早已行之多年，我們引入臺灣的背包客旅館，是以中餐廚師、媽媽私房菜、東南亞裔媽媽故鄉味及廚神爭霸等四個小型活動為主題。是為推廣臺灣的在地飲食文化，盼更多的國際觀光客，能從舌尖開始認識臺灣（臺中）。

文化局主辦2017花都藝術季，精選十七家藝術亮點，一起來述說《臺中.故事》。（記者廖耀東攝）

他說，我們會帶領著各國背包客，從知名的中文菜單學起（例如三杯雞），學會認識臺菜，跨越語言和地域，從認識菜色、採購菜色，學到自行烹煮料理，一氣呵成！認識在地的飲食文化，也能在國際城市的背包客廚房發酵，讓背包客的廚藝彼此互通切磋，讓臺灣的飲食文化，藉此流通各地，這才是我們做「旅人餐桌計畫」的核心概念。

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臺中市藝術亮點X2017花都藝術季，今年以「臺中.故事」為主題，十七個藝術亮點，其中一亮點，以背包客為主，計畫出「旅人餐桌計畫」的背包41青年旅館，把臺中的精彩的飲食故事，宣傳給全世界的背包客知道。這樣的饗宴，十七個亮點，正在臺中市起跑，發酵到全臺，甚至全球各地的旅人，都能一起參加這場的「饗宴」！