托運電子產品要關機 今起開罰最高10萬

2017-10-03 14:02

〔記者陳宜加／台北報導〕民航局今天正式公告修正「空運危險物品名稱」，即日起旅客托運行李中的電子產品若含有鋰電池，須於托運前確認已經關機，並妥善做好保護措施，否則可以開罰2至10萬元，長榮、華航等國籍航空公司均表示，配合規定辦理。

為防止恐怖攻擊，美國今年3月宣布，搭乘13家航空公司從中東飛往美國的部分班機，旅客禁止攜帶電子產品登機，包括手提電腦、iPad、相機等；7月再修正相關航空保安措施，要求針對電子產品二次安檢，並建議放在托運行李。

由於不少旅客僅採取休眠模式，國際民航組織（ICAO）認為，電子產品放在托運行李中仍具有危險性，七月前夕臨時通知，七月一日起旅客在托運行李中含有鋰電池的電子產品，全部必須關閉電源並確實做好防護措施，否則將開罰。

過去我國規定，旅客攜帶含有鋰電池的電子產品，例如筆電、平板、相機、手機等，若要托運，須做好妥善保護措施，不過，鼓勵旅客隨身攜帶上機。

民航局鑑於ICAO臨時通知，7月起先採3個月宣導，請航空公司於收運旅客託運行李時，提醒旅客含鋰電池的電子裝置應有妥善保護並關機，以符合ICAO最新安全規範。另外，單獨的鋰電池等用品早已強制規定必須隨身攜帶上機。

經過3個月宣導期，民航局今天正式公告修正「空運危險物品名稱」中的「組員及旅客可攜帶或託運上機之危險物品表」，電子裝置採取托運行李方式時，旅客須採取措施，防止裝置意外啟動並保護該裝置不受損壞，且須完全關機。

民航局空運組長韓振華指出，美國認為，若採休眠模式，在飛行過程中若發生短路，容易起火燃燒，若為托運行李更不易發覺，容易造成危險，因此納入「空運危險物品」中明確規範，若違反規定可罰2萬到10萬元，即日起正式開罰。