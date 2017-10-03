一例一休將修法 勞團：先還七天假

2017-10-03 13:50

〔記者吳柏緯／台北報導〕總統蔡英文昨接受媒體專訪時指出，應分階段檢視並處理《勞基法》的爭議，現階段擬增加企業彈性，接下來也會考慮因應不同類型的新創企業，給予彈性。多個勞團今天上午舉行記者會，批評一例一休再修法是開倒車，並表示若要修一例一休，應先把被刪除的七天國定假日還給勞工。

包含工鬥、桃園市空服員職業工會、高教工會在內十多個勞團，上午舉行聯合記者會，批評勞基法新法上路不到一年就髮夾彎，當初口口聲聲說是進步的法案，如今看來格外諷刺。

高教工會研究員陳柏謙表示，民進黨曾經承諾不會砍勞工的七天國定假日，但最後卻因工商團體的壓力而退守。如今，又再度因為工商團體有意見，因此要啟動修法。他批評，不管是「工時帳戶」或「做一給一」，都與當初修法方向背道而馳，且傾向資方，會讓勞工持續暴露在過勞、低資的風險中。

工鬥成員陳姳臻則表示，政府一直都沒有提出任何數據或版本，例如主張每月46小時的加班時數上限要再往上調整的原因為何？缺乏佐證要如何說服勞工接受？

日前勞團也在行政院的「公共政策網路參與平台」進行「還我七天假」連署，要求民進黨政府重新檢視工時政策，不但應恢復7天假，更要盡速制訂國定假日法，保障勞工權益。陳姳臻指出，連署已經破5000人門檻，他們盼政府仿效日本增加國定假日，不僅可以縮短勞工工時，還能刺激消費。

今天上午的記者會中，與會勞團也宣布將把聯合發行的產職業工會聯合刊物《工呼哩哉》，寄給總統蔡英文、行政院長賴清德和勞動部長林美珠，表達反對修法，要求還回7天國假的訴求。同時也將提出勞團版的《國定假日法》修法草案，並尋求立委支持、提案