紙風車《雞城故事》週五在豐洲國小登場！

立委洪慈庸與紙風車《雞城故事》小綠裝演員一起到校園外宣傳。（洪慈庸服務處提供）

2017-10-03 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸辦公室邀請紙風車《雞城故事》，於10月6日星期五晚上7點在神岡區豐洲國小演出，全場免費入場，並保留200個座位提供非營利單位與弱勢家庭，邀請大小朋友一起觀賞精彩的兒童音樂劇，增進親子互動，留下美好的秋季回憶。

這次演出由洪慈庸立委服務處主辦，台中市政府教育局、區公所及校園協辦，全國加油站、RC文化藝術基金會贊助演出，紙風車《雞城故事》音樂劇演出活動將一連舉行兩場，分別於10月6日在豐洲國小、12月23日在大雅國小，各設置約2000席座位，保留其中200個座位邀請鄰近地區非營利單位與弱勢家庭參加，活動均免費入場。

洪慈庸說，紙風車劇團《雞城故事》有可愛逗趣的群雞狂舞，琅琅上口的原創歌曲，以激勵童心的故事、寓教於樂的表演，告訴孩子勝不驕、敗不餒及團結合作的重要性，也增進親子互動，希望家長帶孩子一起參與。

《雞城故事》描述雞頭城裡總是互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族，為了爭奪早安雞的頭銜，使出渾身解數，究竟誰能勝出？為了增加與孩子們的互動性，今天特別安排紙風車的「小綠」雞偶裝演員前往神岡、豐原各國小校園附近及店家發放宣傳單進行宣傳，盼吸引更多學童參與欣賞表演。

洪慈庸說，《雞城故事》讓孩子體驗學習愛與勇氣，富有教育意義，今年邀演兩場，盼可促進兒童劇文化發展，並提升市民欣賞藝術表演的文化涵養。