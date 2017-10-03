體驗銀髮健身房 柯文哲筋骨「頂扣扣」輸老人家

台北市長柯文哲才動沒兩下就喊累，好幾次轉頭問里長「不是來吃飯的嗎？」（記者沈佩瑤攝）

2017-10-03 12:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為鼓勵長者走出家門、多運動，台北市政府打造多處社區長照據點外，並結合運動課程，帶動長者運動風氣，減少發生肌少症的危機。台北市長柯文哲上午到南港區的松山國小參加體驗「銀髮健身房」，與現場長者一同體驗「銀髮體適能操」。沒想到，柯文哲雖曾一日雙塔，展現驚人體力和意志，卻不如現場老人，才動沒兩下就喊累，好幾次轉頭問里長「不是來吃飯的嗎？」還開玩笑說長照據點「根本是老人虐待中心」。

甫結束的世大運在台北市掀起一股運動風潮，北市府趁此機會在社區照顧關懷據點設置運動空間，柯文哲致詞時，誇讚全台北市最有活力的長者都在現場，也趁機推廣10月起開打的流感疫苗，以及台北市政府加碼的「肺炎鏈球菌」疫苗，建議老人家左手打流感、右手打肺鏈，增加抵抗力。

除了參觀據點，體驗銀髮專屬運動健身房，柯P也加入銀髮體育課當一日新同學，與長者一起做運動。過程中，柯文哲明顯手腳不協調、慢半拍，筋骨超硬、幾乎彎不下腰，輸給一旁的長者，柯更頻頻笑場，直呼「據點長者體力都比我好」，接者指出要達到健康老化，長者就必須多運動保持健康。

玉成里社區據點位於松山區松山國小內，特別設置供長者伸展著筋骨、架式十足的操作健身器材，宛如小型頂級健身房，鼓勵長者多活動，減少發生肌少症的危機。此外，還有氧運動、心肺訓練、肌耐力訓練及平衡訓練等課程，針對不同需求的長者進行輔導訓練，各項運動皆由專業運動指導員在旁教學，讓長者快樂、安心做運動，降低運動傷害的發生率。