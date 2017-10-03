「我們不是臭婊子」 鏡頭記錄下護理師的辛酸日常

紀錄片《南丁格爾》盼更多人重視護理師過勞問題。（授權:南丁格爾 A Bittersweet Dilemma）

2017-10-03 13:41

〔影音新聞／綜合報導〕在你心目中護理師是什麼模樣呢？他們工作的一天與我們有什麼不同？除了穿梭在各病房裡，照顧每個病患的需求，你認為他們的工作還涵蓋什麼內容？

近年來因健保濫用、醫療體系崩壞等等問題，導致醫病關係緊繃，許多人誤以為護理師的工作包山包海，上至換點滴、量體溫，下至不滿隔壁病床，都認為按下按鈕就應該獲得解決，卻不曾思考過醫療人員受過的專業訓練，應該運用在照顧病患與舒緩病痛上。

在健保推行了20幾個年頭之後，雖有許多重症病患受惠，卻也導致一部份人不斷濫用這項制度，不管大病、小病都往大醫院跑。根據報導，台灣人一年丟棄的藥品高達136噸，而到大醫院掛號要等好幾個小時，更已經變成畸形的常態，這些現象後面其實透露出許多警訊。

醫療人員過勞的問題已經不是新聞，護理師每天只能喝一杯珍奶充飢也不是都市傳說，紀錄片《南丁格爾》因有感於這些問題再不獲得解決，只會變得越來越棘手，用鏡頭來忠實呈現護理師現在所面臨的困境，他們也透過募資計畫與公開播映的活動，期盼能讓國人更加重視醫護人員大量流失的問題，並改善現今醫療環境。

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