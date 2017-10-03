世大運選手村臨時陸橋花4千萬 營建署想拆地方喊留

朱立倫表示，世大運選手村搭建臨時陸橋如何和周邊老舊陸橋（如圖）銜接將再討論。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-10-03 12:38

〔記者李雅雯／新北報導〕世大運選手村建設時候，四周搭起臨時陸橋，世大運結束後，由於使用執照問題，營建署擬將拆除，臨時陸橋當時花費了4千萬元建設，地方認為可留下。

新北市長朱立倫今天上午出席八里區行政大樓動工時，對於該議題回應，將會和內政部營建署協調，臨時陸橋在地方上來講，如何和原來的老陸橋做整合，這部分會進行協調。