楊士芳林園吹起文創風，10個免費機會擺攤。（記者簡惠茹攝）

2017-10-03 12:17

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市楊士芳紀念林園吹起文創風，宜蘭市中小企業創新育成中心「免費」提供10個廣場攤位，給有需求的文創工作者擺攤，並提供展攤擺設的美感輔導諮詢，即日起到今年10月31日受理申請，評選通過後即可簽約進駐，將可展到12月31日。

市公所指出，創新育成中心今年已經舉辦過天鼓特展、台灣藝術大學跨域合作藝文特展與夢想「鋁」行等活動，這次「廣場市集」招募攤主的活動，是希望園區中除了有室內靜態展覽和育成廠商培訓的課程研習以外，還能透過有潛力的文創業者長期擺攤，了解市場需求，進而進駐育成中心，成為受輔導的對象，為創業做準備。

即日起到10月底止，市公所表示，接受攤主以個人或工作室名義提出申請，或的評選後，只要繳交保證金3000元，就可以簽約擺攤到年底，育成中心將提供楊士芳紀念林園廣場上免費的攤位和招牌，降低創作者的擺攤成本，報名電洽：03-9333814。

宜蘭市長江聰淵說，楊士芳紀念林園作為中小企業創新育成中心的基地，致力於培養年輕人創業，同時也擔負起活化歷史空間的責任，藉由不同的活動型態讓民眾走進市集，給文創工作者發揮的舞台。

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