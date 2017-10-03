中和居民盼中原溝加蓋 議員促各局處共同解決

中原溝及捷運環狀線中原站（前方白色建物）。（記者翁聿煌攝）

2017-10-03 11:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運環狀線即將完工，位於中原站（Y13）附近的民眾，陳情盼能將中原溝加蓋，一方面解決水溝惡臭問題，一方面加蓋路面可做為環河西路及中原二街附近社區民眾通往捷運站的捷徑，議員張瑞山今天邀集市府工務、城鄉、捷運工程、環保、交通、水利局及中和區公所等單位共同會勘，要求各局處不要互踢皮球，共同解決。

橫越板南路、立德街、中原街和環河路的中原溝，被中和區民指為中和最髒臭的排水溝，尤其捷運環狀線即將開通，中原站預期每天將有6000人次進出，位於捷運站旁的中原溝亟待整治加蓋，以免影響市容觀瞻。

張瑞山說，他從縣府時期就要求市府針對中原溝加蓋問題進行研議，但是各局處各自為政、拖延至今，任由中原溝兩側雜草叢生、廢棄物堆置，水質混濁骯髒，污泥沈澱影響排水功能，新工處擔心加蓋會影響排洪功能，水利局主張排水溝渠不得加蓋使用，他批評各局處「互踢皮球、相互卸責」，民眾只能無奈忍受中原溝的髒亂惡臭。

所以他今天要求各局處首長到場會勘要有結果，經協調由捷運工程局主責整合推動，局長趙紹廉說，初步會勘結果，會先請水利局疏浚清除污泥，然後研議沿河岸興建架空廊道，盼在水利防洪及民眾通行取得折衷方案。