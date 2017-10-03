動保網站評鑑 六都台北奪冠、高雄墊底

2017-10-03 11:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣動物保護行政監督聯盟針對各六都及縣（市）政府動物保護收容網站進行評比，六都中以台北市居冠、高雄墊底，縣市組則以苗栗縣奪冠、嘉義市墊底。

動督盟也給予促進友善領養、創新友善互動、充實教育學習、增加公民參與、資訊應該公開完整及農委會應將網站列入業務管考等六點政策建言。

動督盟今邀請民進黨立委陳曼麗、吳思瑤及國民黨立委王玉敏，共同公佈「點亮毛小孩回家的路—2017 各縣市動保收容網站調查報告書」；調查結果，六都名次為：台北市、台中市、新北市、台南市、桃園市和高雄市；縣市政府前三名為苗栗縣、新竹縣和宜蘭縣，倒數三名則是嘉義縣、屏東縣和嘉義市。

動督盟執行長何宗勳指出，零撲殺政策上路後，建構好的網站能讓飼主了解收容所內動物狀況，以決定領養與否，聯盟在此次調查，也給予促進友善領養、創新友善互動、充實教育學習、增加公民參與、資訊應該公開完整及農委會應將網站列入業務管考等六點政策建言。

動督盟召集人王唯志表示，台北市的動保網站在圖樣設計、資料分類及易找度都相當好，而台中市網站則是將動物照片拍得很可愛，並且在兒童專區提供電子書，新北市在網站整體設計上也相當可愛，並設計有民眾互動區，能讓飼主在線上追思過世的毛小孩。

陳曼麗說，過去動保的目標在於避免動物遭棄養或任意傷害，目前則著重在改善動物生活，地方政府應提供優良的收容環境，讓流浪動物有地方安養，但她發現在收養系統資訊上不是很發達，公部門在此經營得不甚理想。

王育敏指出，希望藉此評比形成正向循環，讓大家往前看齊。王也說，她先前赴香港參觀SAA保護遺棄動物協會的收容所，發現內部經營非常好、相當人性化，甚至做到所內動物都能與志工一對一溜狗，

吳思瑤指出，在零安樂死政策啟動後，各地收容所貓、狗滿為患，讓動物福利很難被關照，她身為貓奴，發現許多民間動保團體或寵物愛好者在臉書成立粉專，不但操作方便，資訊也更即時，農委會應仿效此做法，不但經費更節省，也更於便民、即時。

農委會畜牧處動物保護科科長江文全指出，看完此份報告後，發現許多縣市的動保網站在資料豐富度、即時性及操作友善度仍須加強，農委會會加強協助改善，除建立動保諮詢網、全國認養平台外，他們也成立「我挺動保 來逗陣」粉專，以加速推廣認養。

  • 動物保護行政監督聯盟公布今年度各地方政府動物收容網站評比結果。（記者鄭鴻達攝）

    動物保護行政監督聯盟公布今年度各地方政府動物收容網站評比結果。（記者鄭鴻達攝）

相關關鍵字： 動保網站 動物保護 動物保護' 評鑑