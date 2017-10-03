動保網站評鑑 六都台北奪冠、高雄墊底

2017-10-03 11:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣動物保護行政監督聯盟針對各六都及縣（市）政府動物保護收容網站進行評比，六都中以台北市居冠、高雄墊底，縣市組則以苗栗縣奪冠、嘉義市墊底。

動督盟也給予促進友善領養、創新友善互動、充實教育學習、增加公民參與、資訊應該公開完整及農委會應將網站列入業務管考等六點政策建言。

動督盟今邀請民進黨立委陳曼麗、吳思瑤及國民黨立委王玉敏，共同公佈「點亮毛小孩回家的路—2017 各縣市動保收容網站調查報告書」；調查結果，六都名次為：台北市、台中市、新北市、台南市、桃園市和高雄市；縣市政府前三名為苗栗縣、新竹縣和宜蘭縣，倒數三名則是嘉義縣、屏東縣和嘉義市。

動督盟執行長何宗勳指出，零撲殺政策上路後，建構好的網站能讓飼主了解收容所內動物狀況，以決定領養與否，聯盟在此次調查，也給予促進友善領養、創新友善互動、充實教育學習、增加公民參與、資訊應該公開完整及農委會應將網站列入業務管考等六點政策建言。

動督盟召集人王唯志表示，台北市的動保網站在圖樣設計、資料分類及易找度都相當好，而台中市網站則是將動物照片拍得很可愛，並且在兒童專區提供電子書，新北市在網站整體設計上也相當可愛，並設計有民眾互動區，能讓飼主在線上追思過世的毛小孩。

陳曼麗說，過去動保的目標在於避免動物遭棄養或任意傷害，目前則著重在改善動物生活，地方政府應提供優良的收容環境，讓流浪動物有地方安養，但她發現在收養系統資訊上不是很發達，公部門在此經營得不甚理想。

王育敏指出，希望藉此評比形成正向循環，讓大家往前看齊。王也說，她先前赴香港參觀SAA保護遺棄動物協會的收容所，發現內部經營非常好、相當人性化，甚至做到所內動物都能與志工一對一溜狗，

吳思瑤指出，在零安樂死政策啟動後，各地收容所貓、狗滿為患，讓動物福利很難被關照，她身為貓奴，發現許多民間動保團體或寵物愛好者在臉書成立粉專，不但操作方便，資訊也更即時，農委會應仿效此做法，不但經費更節省，也更於便民、即時。

農委會畜牧處動物保護科科長江文全指出，看完此份報告後，發現許多縣市的動保網站在資料豐富度、即時性及操作友善度仍須加強，農委會會加強協助改善，除建立動保諮詢網、全國認養平台外，他們也成立「我挺動保 來逗陣」粉專，以加速推廣認養。