醫訊》C肝新藥明年約1.7萬人受惠 本月討論納治療第二型

2017-10-03 11:06

〔記者林惠琴／台北報導〕治癒率高但價格也高的C肝新藥，今年1月24日納入健保給付，釋出超過9000個名額，衛福部健保署今日宣布，目前醫院名額已用罄，但診所仍有600多個名額可供利用。另明年預算增加，估計適用名額可擴大至1.7萬人，本月也將討論是否納入治療第二型C肝新藥。

衛福部醫審及藥材組專委黃兆杰表示，目前健保給付C肝新藥以治療第一型為主，本月健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，將討論是否納入治療第二型C肝新藥，若經會議通過納入，明年會新增該類族群患者也適用，至於現行「肝臟纖維化F3（含）以上者」等條件，也已去函台灣消化系醫學會、C肝國家辦公室，評估有無其他要再放寬的資格，屆時再視可用名額進行調整。

黃兆杰指出，明年C肝新藥預算已爭取42.5億元，若是拍板歸類於醫院總額專款與西醫基層總額專款，將如同今年一樣，分配名額會分成醫院與診所，但將加註得留用，也就是萬一醫院名額已用罄，但仍有患者，可先使用診所名額；若是將款項歸屬於其他部門總額，則是不必分醫院與診所，名額直接併用。

今年C肝新藥預算分配為醫院26.55億元，西醫基層2.88億元，原先預計有8000名病患受惠，但後又新增1717個名額，總計有9929個名額，包含醫院8777人、診所1152人，目前醫院名額已用罄，但診所仍有600多個名額，健保署提醒，有需要的C肝病患，可至有消化系專科醫師並參與肝炎治療計畫診所就醫使用。