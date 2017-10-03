趴下或先跑？ 遭遇槍擊案應該這樣做

美國賭城拉斯維加斯1日晚間，發生美國史上死傷最慘重的濫殺槍擊事件，1名兇嫌在高處持自動步槍向參加音樂節的人群掃射。圖為民眾驚慌逃跑。（法新社資料照）

2017-10-03 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國賭城拉斯維加斯1日晚間，發生美國史上死傷最慘重的濫殺槍擊事件，1名兇嫌在高處持自動步槍向參加音樂節的人群掃射，造成至少59人喪生、527人受傷，震驚全球。台灣網友也熱議討論遭遇高處掃射的槍擊案，該如何正確逃生。

有網友在PTT八卦板上詢問，「假設已知敵人從高處掃射，請問應該先趴下還是移動找掩護？」有網友留言，「先掩蔽確認可能的攻擊方位再跑」、「」、「扒低身軀，找最近掩蔽物，以S形跑向目標」、「有水池的話先跳到水裡，步槍打到水中，只有10幾公分內有殺傷力」、「趴下等於自殺」。

先前英國發生恐攻，英國反恐警察就曾發布一段宣導短片，教導民眾應該掌握「跑、躲、報」（Run Hide Tell）3字訣。保命第一步「跑」（Run），聽到槍聲時，應該立即逃跑，並呼籲周遭的人一起逃跑，不要受到猶豫不決的他人，拖延了自己逃生的機會；第二步「躲」（Hide），若找不到安全去處，應該找堅固的地方躲藏，並將手機設定成靜音；第三步「報」（Tell），確定人身安全後，應該打電話報警，並告知警方現場大致情況。警方大達現場後，千萬別做出任何讓警方誤以為你可能是槍手的行為。

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