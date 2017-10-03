晶片身分證納生物特徵惹議 教授：若被偷不能換新指紋

2017-10-03 10:33

〔記者劉力仁／台北報導〕內政部規劃下一代身分證全面「晶片化」，民眾可自主決定要不要納入指紋、虹膜等生物特徵，也不強制開通自然人憑證；成大電機系教授李忠憲強調，紙本身份證如果遺失，可簡單再申請一張新的證件，生物特徵如果被偷走，政府沒有辦法再發給你一張新的臉孔或指紋，他反對身分證採晶片化。

本報日前報導內政部積極推動換發晶片身分證，數量高達2100萬張，引發個人隱私及資安疑慮；內政部回應，戶政系統是國家關鍵基礎設施，政府對於資訊系統安全及個人資料保護防護作為，都以最高資安等級辦理，兼顧隱私保障及資訊安全、自主才會推動。

內政部表示，國民身分證功能為身分識別，民眾申請辦理各項服務時，各機關透過晶片身分證在臨櫃或網路上確認其身分，便利提供各項服務。例如：透過讀取晶片確認身分後，就可得知有無健保資格；另民眾如使用自然人憑證功能，也是利用現行內政部自然人憑證機制；再者，戶政資料庫只有個人基本資料及戶籍資料，不會整合非業管單位的資料。

李忠憲在臉書貼文表示，現在自然人憑證最大應用就是報稅，不過券商和銀行的金融憑證也可以報稅，但金融憑證並不需要實體晶片也可以運作，還有健保卡有實體晶片也可以報稅，他看不出來新的晶片身分證可以有什麼更好的應用，政府部門之間的本位主義思考，不應該由民眾付出代價。

李忠憲強調，內政部發一張可以儲存生物特徵資料的晶片身分證，再強調民眾可「自願」納入，為不道德的行為，因為人的指紋和臉部特徵永遠不會改變，企業廣告、詐騙集團、政治團體以及中國，都非常希望取得這些資訊。而且內政部規劃建置的這套高階晶片設備，重點即在生物特徵功能，「如果不需要這樣的功能，為什麼要花這麼多錢」？

李忠憲強調，一般民眾自願納入生物特徵可能得到某些便利服務，但不知道將付出什麼代價。普通的紙本身分證如果丟掉，可以簡單再申請一張新的證件，生物特徵如果被偷走，政府沒有辦法再發給你一張新的臉孔或指紋。