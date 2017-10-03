罹癌、家園被毀 他為女兒堅強樂觀工作

延平鄉就業服務員胡梅芳（左）持續關懷，讓罹癌的王慶財（右）穩定就業。（記者張存薇攝）

2017-10-03 09:31

［記者張存薇／台東報導］罹癌也不放棄人生！台東縣延平鄉民王慶財罹患鼻咽癌影響工作，去年又因颱風土石流毀了家園，但他為了女兒仍積極面對人生，在勞動部台東就業中心就服員胡梅芳打氣與陪同下，順利找到畜牧場工作，也因為適度的勞動，讓他更有精神、身體狀況漸入佳境。

44歲的王慶財曾經在合歡山的農場種植高冷蔬菜，單親的他和女兒相依為命，44歲的王慶財曾經在合歡山的農場種植高冷蔬菜，單親的他和女兒相依為命，不過4年前發現罹患鼻咽癌，人生跌落谷底，他說，為了女兒，一定要撐下去，延平服務站就業服務員胡梅芳鼓勵下找到畜牧場工作，順利展開新的人生。

但沒想到去年9月莫蘭蒂颱風重創紅葉村，家園遭土石流沖毀，第二度打擊讓他幾乎站不起來，但他仍不放棄，堅持人生的路。

王慶財說，一般人覺得餵豬、幫豬洗澡、消毒、清洗養豬場都很很粗重，雖然因罹患鼻咽癌末期、體力不比同事，但他「被逼做運動」，整個人精神更集中，也讓身體感覺更健康，氣色轉好，讓他很感恩能有工作機會。

台東就業中心主任吳玉敏表示，王慶財雖身有重病但仍努力面對的態度，讓人感動，積極正面的工作態度也很值得學習，就業中心是求職者與求才廠商間的橋梁，提供就業促進課程、職訓課程、就業諮詢、徵才、職涯評量等服務，歡迎失業、待業或欲學習第二專長的民眾洽詢台東就業中心（089）357-126。。