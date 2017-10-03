辱護理師「輸卵管」遭砲轟 他揚言對千名網友提告！

網友「陳睿明」1日在YouTube和臉書發布影片，先罵護理師堅持正名、再嘲弄她們是「輸卵管」，揶揄「手天使是妳們的工作範圍嗎？」引發網友群起砲轟。（圖擷取自YouTube）

2017-10-03 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕網友「陳睿明」1日在YouTube和臉書發布影片，先罵護理師堅持正名、再嘲弄她們是「輸卵管」，揶揄「手天使是妳們的工作範圍嗎？」引發網友群起砲轟。「陳睿明」3日凌晨在臉書表示，即將對千名使用侮辱字眼的網友提告，但也感謝罵他的網友們，「你們就是$$」。

「陳睿明」表示，他沒有道歉的必要，這些都是他的觀點，自稱沒有對特定人士辱罵。「陳睿明」說，即將與律師團隊向千名使用侮辱字眼的網友提告，並且已經存證截圖，要讓網友知道網路霸凌是要接受制裁的，「即將上演全台最大網聚！」

他還要頒發「感謝狀」，點名曾是護理師的網紅陳綠、臉書社團《爆系公社》、台灣媒體、網紅、Youtuber，幫助消息傳播，也砲轟護理師公會，「有時間對我怒吼，還不如多多爭取一點你們的福利，沒有我這壞人當推手大家怎麼知道要叫護理師，沒有人當壞人怎麼能凸顯你們護理師的好？」

不少網友爆料，指出「陳睿明」是假名字，故意拍攝爭議性影片想快速爆紅。「陳睿明」也在PO文中戲謔地感謝辱罵他的網友，「你們就是$$」，表示YouTube如有收益，他將全贈真善美社會福利基金會。

網友表示，「釣魚王」、「他怎麼會有人挺？」、「祝你一輩子身體健康都不用護理師幫你換點滴」、「即使是個人想法言論，上傳到網路，就是公開的」、「觀點真的滿奇葩的」。

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