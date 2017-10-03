畫畫療癒人心 「人文醫師」洪建德藉筆揮灑色彩舒壓

畫作「櫻花」。（圖擷取自「人文醫師 洪建德 Polymath Dr. Chien-Te Hung」）

2017-10-03 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕素有「人文醫師」美譽的洪建德，眾人眼裡的他，是名致力於新陳代謝、老人醫學的主任級醫師，但脫下醫袍後的他，除身兼「作家」，將複雜難解的醫學知識，身體力行應用於日常生活中、化作文字分享，其實他也是一名擅長以水彩作畫的「藝術家」！

目前任職於書田診所、聯合醫院的洪建德，會想要拾起畫筆的理由，源於繁重的醫務工作。因於多處醫療院所看診，都會接觸到大批病人，看診完後，時常感到心力交瘁、難以喘息，因此他選擇透過「埋首作畫」、「寄情創作」的方式，暫時「脫離現實社會行醫所目擊的生老病死」，以及「貧富懸殊愚昧的苦悶」。

每當畫畫時，洪建德彷彿遁入時空隧道中，乘著「時空旅人的翅膀」，隨風徜徉於五洲四海，疲憊不堪的身心靈，也在一幅又一幅「清澈透明」、「空明寧靜」、「溫柔婉約」、「溫暖陽光」的藝術創作過程中，獲得釋放。獨樂樂不如眾樂樂，如今洪建德不僅希望這份幸福快樂，可以與人分享，也期盼觀眾能夠重視自己受傷已久、外放的「原心」，好好的「療癒」它。

思量許久，洪建德決定舉辦畫展「侘寂」，並從近10年來的作品中，精挑細選出96幅「色彩飽和」、「高彩度」與「高明度」的透明水彩作品，「讓觀眾倘佯東西半球」。洪建德透露，這次展出的畫作，不僅有「當地民族前世的我」，訴說「歷史大故事」，還有機會見到今世的他，呢喃著「作畫當時旅人家庭」的記憶，親身體會何謂「畫家前世與今生的邂逅」。

洪建德醫師目前是書田診所新陳代謝科主任，高醫醫學系畢業後，繼續前往美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）、德國美茵茲約翰固騰堡大學（Johannes Gutenberg Universität Mainz）深造，取得碩士（衛生財務及管理）、博士（醫學）學位，喜歡鑽研美食，包括食品、調理、漁業（海產）、餐飲（歐陸與日本料理）與飲食史，都十分了解，還書寫成文章與讀者分享，先前也曾辦過數次畫展與聯展（與糖尿病友合開）。

「侘寂 Wabi-Sabi #洪建德醫師水彩畫展」，明天（4日）將於中正紀念堂一樓藝廊開展，屆時德國在台協會處長歐博哲夫婦將會聯袂出席開幕儀式，並擔任致詞嘉賓，歡迎喜好藝術者前往欣賞，進行一場身心靈療癒之旅。

展覽開幕式：106年10月4日（三）上午10:00

展覽時間：106年10月4日（三）至10月15日（日）上午9:00-18:00

展覽地點：中正紀念堂一樓藝廊

畫作「北海敘爾特島里斯特港」。（圖擷取自「人文醫師 洪建德 Polymath Dr. Chien-Te Hung」）

畫作「哲學之道」。（圖擷取自「人文醫師 洪建德 Polymath Dr. Chien-Te Hung」）

畫作「羅德摩斯山區3」。（圖擷取自「人文醫師 洪建德 Polymath Dr. Chien-Te Hung」）