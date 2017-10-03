鄰控學生「子孫袋」用完外扔 網驚呼：兒孫滿地

網友控訴，住處樓上有學生將用過的保險套往外丟。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2017-10-03 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕適度打手槍或性愛有助身心均衡發展，但這種私密行為，自己知道就好，無需「昭告天下」！就有網友控訴，住在樓上的學生，竟將用完的保險套，直接往樓下丟，而且「不是一兩天了」，讓他氣到不行，拍下「證據」上傳臉書社團「爆料公社」，要對方「自己看到就檢討一下」。

這名住在高雄市三民區的網友指出，公寓樓上租給學生，近日他發現，屋外遮雨棚、路邊柏油地面，不時出現「用完的套子」，讓他感到疑惑不解，怎麼會有人「直接往樓下丟？」且令人傻眼的是，類似毫無公德心的情況「不是一兩天」，讓原PO忍無可忍，痛斥「自己家裡沒垃圾桶？」、「希望住樓上的住戶，自己看到就檢討一下」。

網友見狀驚呼「超噁爛」、「太沒水準了」、「離譜」、「好多子孫」；還有人調侃，「好好笑」、「空降部隊」、「這是子孫滿地的概念嗎？」、「子子孫孫都墜樓身亡了」；也有人質疑，「是不是不想留在家裡當證據」、「一種炫耀次數的概念」；另有人直言，「是在展示雄風嗎」、「砸到人怎麼辦」、「全部撿一撿，放回他家門口」、「可以請房東貼公告」。