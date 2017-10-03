降溫！今東北風報到 北東轉有雨、氣溫略降

因東北風下午後才會明顯增強，上半天溫度還是偏高，入夜後低溫約25度。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-03 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風增強影響，今天午後北部、東北部地區就有局部陣雨，晚上降雨會變得明顯，宜蘭、花蓮及基隆北海岸會有局部大雨、雷雨；今天上半天氣溫仍高，大台北、東半部高溫約32至34度，中南部地區還是有機會來到35度。

中央氣象局指出，新一波東北季風報到，北部及東半部地區午後要特別注意天氣上的變化，至於中南部受影響較小，預計仍是多雲到晴，有午後雷陣雨的天氣型態；氣溫方面，因東北風下午後才會明顯增強，上半天溫度還是偏高，入夜後低溫約25度。

空氣品質部分，今天金門及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，由於東北風增強，明天台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，海面風浪也會轉大，海邊活動、海上作業請注意安全。

另外氣象局預測，中秋夜可能受到東北風影響的天氣型態，東半部有局部下雨的情況，賞月要碰點運氣，桃園以北雲量多，要在雲縫中找月亮，至於中南部較不受東北風影響，賞月機率相對高。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 27 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 32

受東北風增強影響，今天午後北部、東北部地區就有局部陣雨，晚上降雨會變得明顯，宜蘭、花蓮及基隆北海岸會有局部大雨、雷雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）