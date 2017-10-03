10/03 各報重點新聞一覽

2017-10-03 06:17

自由時報

張忠謀明年六月退休 劉德音魏哲家接棒台積電

全球晶圓代工龍頭、也是台灣最大單一市值上市公司的台積電，董事長張忠謀昨宣布明年六月裸退，不再擔任台積電任何職務，未來台積電將採雙首長平行領導，現任共同執行長劉德音將接任董事長、共同執行長魏哲家擔任總裁，創台灣半導體業交棒首例。

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槍手從32高樓 掃射音樂節群眾 美賭城已58死515傷

美國賭城拉斯維加斯一日晚間，發生美國史上死傷最慘重的濫殺槍擊事件！一名六十四歲內華達州居民裴德克（Stephen Paddock），在高處持自動步槍向參加音樂節的人群掃射，造成至少五十八人喪生、五百十五人受傷，傷亡情況恐將持續攀升。目擊者指稱，兇嫌開了數百槍，掃射達五分鐘以上！

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諾貝爾醫學獎 頒美3學者

「這三位科學家的發現，解釋了動植物與人類如何調整生理節奏，以便與地球公轉同步調」，美國科學家霍爾（Jeffrey Hall）、羅斯巴希（Michael Rosbash）與楊恩（Michael Young）因發現控制生物「生理時鐘」的分子機制，開啟生物學與醫學研究新領域，二日獲頒諾貝爾醫學獎殊榮。

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蘋果日報

槍手掃射 美史上最慘 賭城逾58死5百傷

美國賭城拉斯維加斯驚傳重大槍擊案，一名槍手從賭場飯店高樓層朝著露天音樂會開槍掃射，造成至少58人死亡、逾500人受傷，這是美國史上最血腥的槍擊案。警方表示，槍手是獨自犯案的「孤狼」，64歲的白人男性派朵克，他房內有10把槍，警員找到他時他已飲彈自盡。激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）聲稱跟此案有關。我外交部表示，暫未接獲台灣民眾通報傷亡。觀光局則稱，目前僅可樂旅遊一團在當地，25人皆平安。

踢爆3芒果乾 竟竄改效期

《蘋果》檢視市售7款東南亞進口芒果乾，多達3款有效期限標示不實。有民眾購買菲律賓CEBU宿霧芒果乾，發現中文標示貼紙與原包裝印刷的保存期限不同；《蘋果》搜尋大台北市售7款東南亞芒果乾，有3款貼紙標示期限比包裝標示的還久。衛福部食藥署將要求各衛生局全面了解東南亞芒果乾問題，不排除擴大稽查。

聯合報

美賭城槍擊案58死515人傷 64歲槍手飲彈自盡

美國賭城拉斯維加斯一日發生史上死傷最慘重的大規模濫射案，六十四歲的凶嫌帕多克從曼德勒海灣度假村的卅二樓，朝對面賭城大道上參加音樂節的群眾開槍掃射數分鐘，警方抵達他的飯店房間前，帕多克飲彈自盡。濫射造成至少五十人死亡，四百多人受傷，一場鄉村音樂饗宴變調成大屠殺。根據內華達州克拉克郡（Clark County）警方更新最新傷亡名單，至少已有58人死亡，515人受傷。

張忠謀明年6月退休 台積電啟動雙人共治

台積電董事長張忠謀昨天宣布，將於明年六月退休，未來台積電將是雙首長平行領導的制度，由現任共同執行長劉德音與魏哲家分別擔任董事長與總裁。

中國時報

美賭城濫射 58死515傷

闔家同歡的周日音樂饗宴，變調成死傷遍地的染血煉獄！美國賭城拉斯維加斯的曼德勒灣飯店（Mandalay Bay Resort）外面1日晚間舉行鄉村音樂節，卻驚傳持槍濫射案，槍手自32樓飯店房間陽台，以機關槍居高臨下朝人潮掃射，釀成包括未值勤員警在內共58死，超過515人輕重傷慘劇，為美國歷來死亡人數最多的槍擊案。

小英消獨 相信賴揆知分際

行政院長賴清德「台獨政治工作者」說法引發對岸強烈反應，蔡英文總統首度作出回應，強調針對這番談話，她後來和賴清德簡短討論過，她無法規定行政院長一定要講什麼，但是相信賴清德知道分際和整體政策走向。