醫病》抽血呈乳糜狀 40歲男三酸甘油酯飆2210mg/dl

2017-10-02 23:18

〔記者方志賢／高雄報導〕有名40歲男子因頭暈、易疲倦就醫，抽血檢查，血液居然已經呈現乳糜狀，檢驗結果三酸甘油脂達2210mg/dl，他父親有腦中風病史，研判是家族性高三酸甘油脂血症患者，醫師強調，三酸甘油脂過高，若未好好控制，易引發腦中風及心肌梗塞，不可輕忽。

醫師公會全國聯合會理事、高市岡山區開業醫師王宏育表示，曾遇過病患的三酸甘油脂達1600mg/dl，就非常驚人，這次年輕病患竟高達2210mg/dl， 破了他開業25年的紀錄。

王宏育說，這名初診病患曾有高血脂的病史，三酸甘油脂曾達400mg/dl（正常30mg/dl到150mg/dl ），上週因頭暈就診，檢測血壓的收縮壓170，舒張壓100，原以為是血壓高引起身體不適，先給予降血壓藥控制，並交代他隔天空腹抽血檢查。

沒有想到隔天來檢查時，抽出來的血液都是乳糜狀，醫師就覺得大事不妙，果然檢驗中心傳來一個「緊急通知」，這名患者的三酸甘油脂竟高到2210mg/dl，膽固醇265mg/dl、尿酸12.5mg/dl、血糖183mg/dl也都超標。

王宏育強調，三酸甘油脂過高，若沒有好好控制，易造成腦中風及心肌梗塞，甚至猝死，建議民眾超過40歲應定期健康檢查，較年輕的人，若有症狀也應該早期檢查、控制。