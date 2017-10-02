大溪韭菜花田巡禮7日登場 走完全程還可摸彩試手氣

2017-10-02 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市唯一設有韭菜專業區的大溪中新里韭菜專業區，從9月陸續盛開的韭菜花，預計花期到10月中旬，市府農業局、大溪區農會訂7日合辦韭菜花田巡禮及安全韭菜評鑑活動，同時辦理健行，欲參加民眾可於上午7時20分至8時於大溪河濱公園報到，走完全程約7公里並蓋章者，可獲韭菜麵1包並可以參與摸彩，獎品有電動車、冰箱、電視、自行車等200多個獎項。

農業局長郭承泉表示，大溪的韭菜花田，栽培於石門水庫下游大漢溪沿岸，面積約100公頃，全年皆可採收，韭菜花開時間以9月至10月為主，大溪韭菜花田多為田間路段，相當適合騎乘自行車賞花，除了中新里韭菜專業區，在一德里崁津大橋下、順時埔、瑞興里公館等皆有韭菜花田，民眾開車行經大鶯路、崁津大橋往順時埔方向望去，翠綠的韭菜上頭逐漸覆蓋著雪白的韭菜花，相當浪漫、美不勝收。

大溪區農會總幹事張財旺也說，為了吸引更多人到韭菜專區欣賞韭菜花開的美景，7日的健行將漫步大漢溪自行車道、月眉攔河堰、中庄調整池、韭菜花田至福正宮折返，現場有米食品嚐、街頭藝人表演、韭菜料理DIY；另外，在8日、14日、15日、21日、22日、28日及29日的下午4時至4時30分在中新里下崁陳五常宗祠前廣場，共舉辦7場次的韭菜創意料理教學。