大雕低空掠國道？疑「飛行傘界林志玲」幹的好事

動力飛行傘竟飛越國道。（記者陳彥廷翻攝）

2017-10-02 22:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「大鵬灣輕航機場不是沒開，怎麼會有飛機引擎聲？」上週末林邊有民眾被空中傳來的飛行器作動聲響嚇著，還以為消聲匿跡的輕航機再啟航，抬頭一看竟是動力飛行傘，路徑一路向南低空掠過國道三號引起議論，據了解，疑似是自稱「飛行傘界林志玲」正在環島。

林邊居民議論指出，上週六在林邊驚聞巨大「嗡嗡聲」不斷，抬頭仔細一看才發現疑似為動力飛行傘。

「還以為被鳥擊要迫降國道。」目擊民眾說，該動力飛行傘遠看就像「大雕」，從約東北方向飛向西南，飛行高度不高，因為國道南方明顯無可降落場地，加上正逢候鳥南遷過境季節，他一度擔心是該飛行傘遭鳥擊要在國道緊急迫降，所幸該飛行傘僅飛越就又往南而去，他也鬆了一口氣，直嘆若真是迫降後果恐不堪設想。

鄰近的大鵬灣開發公司指出，這陣子並無飛機在機場起降，明顯非該公司的航線；民航局則證實接獲多起投訴，指該動力飛行傘四處飛，強調已掌握該動力飛行傘的駕駛身分，且該駕駛疑似獨行俠，在國內並未隸屬任何立案的超輕飛行團體。

民航局官員指出，屏東的核淮空域皆未與國道上空重疊，該動力飛行傘行為已違規，加上線報，林林總總共6項規定如機身許可、駕駛操作證、起飛場域等可開罰最高30萬元，並得連續罰。

據悉，該駕駛疑似就是自稱「飛行傘界林志玲」的林姓男子，言必自稱「志玲」的他，從其臉書可發現疑似正使用新的四行程動力飛行傘打算環島，週日在墾丁曾被民眾目擊、暢談並標記。