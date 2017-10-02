桃園哪裡烤肉最夯？ 中壢萬人封街、市府開放3公園

中壢去年萬人封街烤肉的盛況。（資料照，記者李容萍攝）

2017-10-02 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕「每逢中秋必烤肉」已經成為過節團聚的主要活動，桃園市轄烤肉陣容最壯觀的就屬由桃園市新都心生活文化協會聯合中壢區公所周邊16個社區辦理的萬人封街烤肉，4日上午先舉辦老街溪親子路跑，下午回到六和路封街辦理中秋聯合烤肉晚會，金華里長謝岩介統計已有9000多人報名預約同「烤」。

桃園市政府養護工程處今天傍晚也公告，中秋節當天全日開放桃園區向陽公園籃球場旁廣場、大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場及大園區軍史公園兒童遊戲區旁柏油鋪面等3處公園，供民眾烤肉；而其他各區公所轄管公園則依照實際需要開放。

另外，虎頭山風景特定區烤肉區54個烤肉爐位則採現場登記，每日上午8點30分至12點30分、下午1點至5點2個時段。

養護工程處長劉軍希提醒民眾，公園環境及設施維護不易，這些區域僅開放硬鋪面範圍，請大家不要使用草坪區域烤肉，也禁止直接將烤肉爐或直接生火於鋪面上，造成公園設施損壞。其他未開放區域，如擅自生火烤肉，將依桃園市公園管理自治條例處500至5000元罰鍰。

養工處另籲請民眾烤肉同歡後，務必將環境清理，廢棄物丟入垃圾桶內，不要讓嫦娥笑我們髒；養工處也會在隔天上午8點前清理乾淨，以避免影響晨間運動民眾的權益。