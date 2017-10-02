東港碼頭立體停車場啟用 地方憂衍生「二房東」

2017-10-02 21:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港碼頭旁的立體停車場昨天正式啟用，每小時20元、最多百元的收費是非常實惠，但因為地點太好，當傳出部分車位採月租方式出租給附近居民，引發擔憂恐衍生「二房東」現象，縣府農業處強調，因為鎮內停車格不足而擬規畫釋出，但一定會限制車輛符合當初申請者才能停放，杜絕轉租謀利。

東港立體停車場（簡稱立停）啟用，該立停寬30公尺、長約75公尺，興建3層樓鋼骨停車場，硬體興建經費約8600餘萬元，目前有近150個小客車位，採24小時營運，民眾停車後可透過天橋走至華橋市場上方，人車分道除安全，還能同時解決交通混亂情形，且停車費每小時20元、全天最多百元，相較都市極為低廉。

東港鎮朝隆路上的東琉船運旅服中心接著華僑市場和漁港內的漁市場，隨小琉球旅遊爆夯，載送車輛臨停加上上下乘客，常導致交通迴堵大打結，是縣政府頭痛的交通熱區，東港側的停車「位置」是一位難求，現有的代客泊車到港接送，大多以位於新園鄉的停車場提供服務。

立停設立可望初步解除交通亂象，但營運前傳出「月租」消息，地方民眾擔憂若釋出比例太大，除可能變相排擠真正遊客又回堵到馬路上外，更擔憂有不肖人士以人頭月租車位成「二房東」再轉租，藉由搶手的黃金位置，低租轉手卻以高租金謀取暴利。

農業處強調，建設該立停主因係為遊客車輛，但同時也考量到東港鎮內的停車格不足，將規畫釋出部分車位供居民月租使用，但這類月租車位一定會限制僅能由當初申請車輛停放，杜絕轉租疑慮，至於釋出比例，會再調查意向作為參考。