明午後東北風南下 天氣轉涼迎風面有雨

2017-10-02 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕明（3）日將有一道東北風南下，下半天北部及東北部有局部陣雨發生機率，越晚降雨越趨明顯，天氣也將明顯轉涼，桃竹苗以北將會從28至36度高溫降至25至30度；中南部地區則需注意午後雷陣雨發生。

據《中央氣象局》預報，基隆北海岸至東部及馬祖地區有局部大雨、短暫陣雨或雷雨的發生機率；上半天溫度還是偏高，大台北、東半部高溫約32至34度，中南部地區還是有機會來到35度高溫；早晚則相對較為低溫，氣溫約25至27度。

紫外線方面，北部及花東、高屏地區均為過量級，10至14時應避免在烈日下活動，建議民眾攜帶防曬用品外出。

據《天氣風險》預報，東北風將從周二下半天持續到周四，中秋節當天為典型地東北風天氣，迎風面山區易有短暫陣雨。明晨起至下午東北風將明顯增強，北部海面平均風力將增強至6至7級，台南以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，船隻請特別注意。

空氣品質部分，金門及中南部地區敏感族群需留意空氣品質，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為普通至良好等級。

《天氣風險》指出，現階段季節為夏秋交替之際，易誘發呼吸器官疾病，出入公共場所需做好防範，以免被傳染。