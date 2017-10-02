關西南門坎下苔蘚雕畫再現 諷刺老石板路爭端

2017-10-02 20:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮惠愛路的百年老石板是否重鋪回該路面的爭議沉寂1年後再起，因為力主讓老石板「回家」的「南門坎下老石板搶救隊」近日就在南門坎下，繼去年此時，再度利用長滿青苔的駁坎牆面用苔蘚雕畫創作方式，重現他們內心對搶救老石板無果的諷刺，對公部門沒有善盡保存文化資產的憤怒。

羅碧玉直系第4代後人說，他們家族看了搶救隊代表人張秉正等的壁畫，覺得對碧玉公「失敬」，也不尊重他們這些後代子孫。

他說，文物的東西如果能保存，大家也會希望好好流傳。但事實上這些老石板年久失修破損很多，尺寸不一，就是懂得當年舖設工法的師父也已經不多。

這名羅家子弟說，羅家當年在關西雖不是最富有的，但碧玉公卻是最慷慨和樂善好施的。現在看到去年經各方充分溝通後圓滿落幕的事件再度被挑起，甚至不無惡意操作的感覺，他覺得很不應該，「特別是張秉正自身還是為人師表者！」

「南門坎下老石板搶救隊」代表人張秉正說，當年要不是有碧玉公，就不會有整個關西鎮蓬勃的發展現況。他是公益典範、關西人的驕傲，所以碧玉公已經不僅是羅家的，他是全關西鎮人的，碧玉公所捐的石板路也不再只是羅家的，而是整個關西鎮的。搶救隊以碧玉公為題創作要表達的是推崇，因為他犧牲奉獻的精神跟石板路已經融為一體。

張秉正也直言，整個石板路被毀是木已成舟的事，重點已不在能否重鋪回老石板，而是全案竟沒有人需要負責，連一句道歉都不必有？他希望透過視覺藝術力量的展現，讓這個教訓代代傳，不能忘，因為不能再發生。

新竹縣政府和關西鎮公所都表示，老石板重鋪有客觀上的困難，最後的處置是經大家集思廣益的，也尊重了羅家子孫的想法。搶救隊對惠愛路旁、洗石子坡面上的壓克力製老照片呈現有其他想法可以討論，但因該處並非鎮有地，公所現況的處理也是遵循當地社區的申請，所以建議搶救隊仍要尊重地主和廣徵當地鄉親意見較妥適。

國立關西高中美術老師張秉正這次和雕刻創作者鄧堯鴻合力，在長約25公尺的駁坎牆面上一起創作，總共花了約3、4天才完成。

他們用seafood熱「吸睛」，由張秉正刻下「感恩石路」、「讚嘆石路」等字樣，鄧堯鴻則把當年熱心捐地且舖設老石板供鄉親通行的羅家先祖～碧玉公肖像，用鋼刷、起子等一筆筆花了4、5個小時慢慢刻畫在前述苔蘚牆面上。

不過碧玉公的身體化成被硬生生拆掉的老石板路，一旁另有「碧玉公祖宗長佑子秀孫賢」字樣，1張只露出口、鼻，食指放在唇上，狀似「不可說」的半張人臉則意味深長地面對著外界。

張秉正直言，他就是要挑起各界對這個荒誕事件的重新檢視，不讓時間的浪潮沖淡掉文史資產被官僚體系和鄉愿民意一起扼殺的悲哀。

搶救隊成員賴傳莊抨擊，現在的石板路不僅路面失去了原來傳統老石板的古樸和歷史人文記憶，一旁邊坡被洗石子加封，官方原承諾要以馬賽克鑲嵌，置入跟老石板路相關的影像，猶如時光長廊般供後人了解其演變。

但是現在不僅只用壓克力隨便掛上幾張復刻老照充數，就連去年前述重大的爭端也未被列入展現，既然如此，他們就利用自己的專長，用藝術創作的方式完整呈現這條老石板路的大事紀。

這條惠愛路是該鎮南山、南雄等里鄉親前往市場交易農作等物資的要道。地主羅碧玉先是捐地供通行後來還雇工鋪石板，大約26年前這路面改被柏油加封。

前年底，縣府用「復舊原有石板路意象」的概念爭取到經費重鋪石板，但因有鄉親認為老石板年久失修且易打滑，再加上老石板破損大小不一，舖設的工法也近失傳，所以最後決定用新石板取代老石板加封，現場掘起的老石板則回鋪鄰近的關西分駐所古蹟群周邊，並將立牌解說傳承這條路的歷史。

但是前述作法引起搶救隊員們的反彈，認為官方作法顢頇、不重視文史資產而數度發起抗議，但未能力挽狂瀾。

大局底定後，張秉正去年10月中首次利用南門坎下苔蘚牆面創作，刻畫下「偷天換日」、「光宗耀祖」等字樣，並有「吞掉老石板路的怪獸」、「偷搬走老石板的小鬼」及「長鼻子的主謀者」等圖案，諷刺官僚和鄉愿聯手扼殺文化資產。

張秉正當時就揚言，他們會隨老石板路的演變持續創作下去，近日真的兌現去年的承諾，二度推出苔蘚雕畫諷刺作。