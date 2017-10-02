新竹國小80歲校舍被指定古蹟 耐震補強工程停擺

2017-10-02 22:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新竹國小百齡樓校舍高齡80歲，屬日治時期建築，外觀極具特色，曾歷經二次大戰美軍炸彈攻擊仍屹立，數10年來是學生、教職員上課、辦公的主要教學大樓，但因建物老舊須進行耐震補強工程，無奈經文化局文資審議委員會審議評為市定古蹟，迫使補強工程停擺，家長及學校都建議教育部與文化部能加速啟動補強工程，讓學生安心上課。

新竹國小已有120年歷史，是新竹市最悠久的學校之一，校內許多建築都是日治時期留下來的，其中80歲的百齡樓，民國26年完成，建築物左右對稱，是斜屋頂屋身，入口處突出雨庇、連續弧拱開窗及扶壁是其建築特色。

1945年二次大戰期間曾遭美軍炸彈擊中，校舍有毀損，但民國37年完成修復，並大致維持原貌，目前仍是學生上課及教職員上班的主要教學大樓，包括校長室、總務處等行政單位都在此中。

校長張淑玲說，由於百齡樓已80歲、校舍老舊，經評估建築物安全係數在1以下，牆面已出現滲水白華等漏水問題，雖經油漆粉刷，依然有漏水及斑駁現象，學校去年就向教育部爭取耐震補強經費，經規劃設計後，教育部核定867萬元工程款，但因卡在百齡樓被認為具文化資產保留價值，需由文資審議委員會開會審議，導致補強工程被迫停擺，不少家長及師生都憂心若不趕緊啟動補強工程，恐有安全疑慮。

新竹市文化局文資科長林曉華說，上週文資審議委員會召開會議，所有委員一致認為新竹國小百齡樓極具文化保留價值，且建物狀況良好，雖有輕微漏水問題，但大致上仍完整可使用，確定將指定為市定古蹟，預計10月公告。

由於指定為市定古蹟後，建物若要修繕整理都需經文資審議委員會審議核定，文化局表示將會同學校及教育處共同處理。

新竹市府教育處國教科長張品珊也說，市府州廳也是國家級古蹟，公務員在古蹟內辦公，並無違和感，但一定會確保是安全的，會協助學校與文化部進行聯繫，進行相關審議後啟動補強工程，保障學童就學權益及安全。