生態交通盛典 聯邦銀響應節能減碳愛地球

2017-10-02 21:09

〔記者廖千瑩／台北報導〕為了提倡節能減碳的重要性，聯邦銀行贊助高雄市政府「2017高雄生態交通全球盛典」，昨天在高雄哈瑪星社區參與開幕嘉年華踩街遊行，以實際行動支持推動節能、環保低碳的交通新型態，期能拋磚引玉，鼓勵國人實際感受搭乘低碳運具的好處，為下一代創造綠色健康的生活環境。

此次生態交通盛典活動，選定哈瑪星社區為主要生態交通示範區，自10月1日起至31日止進行為期一個月綠色低碳運具計畫推廣，並於即日起至10月10日於哈瑪星社區，免費開放民眾試乘體驗輕軌、無人巴士、電動機車汽車等輕型低碳交通運具，藉此推動國人多騎乘自行車、搭乘公共交通運輸，響應低碳環保生活。

昨開幕嘉年華活動當日，聯邦銀行以「陪你減碳愛地球」為主題，結合低碳運具，全程由聯邦銀副總經理涂洪茂，攜銀行吉祥物Mykonos人偶與一卡通虛擬人物魔法少女–小帕，共同領軍帶領南部志工行員及眷屬一同參加踩街遊行。遊行壓軸亮點，還有聯邦銀特製的6米5高Mykonos大型氣偶現身與現場民眾同樂，以實際的行動表現對環保綠能減碳的支持。

涂洪茂表示，推動綠能低碳是未來的趨勢，聯邦銀行致力推動環境保護議題，在今年7月也與高雄市交通局首次攜手合作，舉辦兒童綠能交通理財營課程，讓小朋友體驗搭乘低碳電動運具，從小養成節能減碳環境保護的觀念。

聯邦銀行將於10月5日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫，邀請銀行貴賓一同體驗節能低碳的交通運具電動車，並參觀「綠築跡–台達綠建築特展」瞭解低碳綠建築、居家節能科技等，共同響應節能環保低碳活動，打造綠色居家的生活環境，為台灣減量污染盡分心力。