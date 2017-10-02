南投建醮點燈開跑 9大宮廟主神考倒一堆人

南投縣政府民政處長吳燕玲（前排右2）等人，在竹山鎮丁酉年宮廟聯合安龍宗教文化季之西柱醮壇開燈儀式中，與大家手持火炬迎神情形。（記者謝介裕攝）

2017-10-02 19:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮丁酉年宮廟聯合安龍宗教文化季之西柱醮壇開燈儀式，今日下午6時30分許，在相天宮熱鬧登場，也宣告建醮活動正式開跑。

此次建醮活動係由9大宮廟一起發起的，也是竹山建鎮300多年來，史上首次全鎮28里建醮活動，且9大宮廟供奉的主神都未重複，更是一大特色，在開燈儀式中，也引發各界關注，不過，卻也考倒一堆人，為活動增添趣味性的一面。

南投縣府民政處長吳燕玲指出，這9大宮廟分別是供奉關聖帝君的克明宮、文昌帝君的文昌書院、天上聖母的連興宮、開漳聖王的武德宮、開台聖王的沙東宮、城隍爺的靈德廟、觀音菩薩的重興岩、玄天上帝的相天宮與廣惠聖王的廣安宮，原本她與許多人一樣不清楚，但廟宇管理是該處職掌的業務，她身為處長若不知，豈不有愧職責?遂向各宮廟逐一請教並牢記在心頭，也讓自己增長了見識。

竹山歷年發生太極峽谷崩山、921大地震、桃芝風災等天災，造成多人亡故，經各宮廟神尊集於克明宮擲茭擇於10月23日至27日，合計5天，舉辦全鎮聯合謝土福醮祭典，祈求風調雨順、國泰民安。