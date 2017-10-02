有徐國勇幫忙 新竹縣獅山古道改善工程獲補助

新竹縣峨眉鄉民代表黎侑昌（前排右四）、黃森昌（前排左三）在行政院發言人徐國勇（前排左四）下鄉時，爭取改善獅山古道。（圖由黎侑昌提供）

2017-10-02 21:53

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣峨眉鄉民代表黎侑昌說，他和鄉代黃森昌利用行政院發言人徐國勇下鄉時建議改善獅山古道的路面和環境，獲得承諾大力協助，鄉公所的提案上月底接到營建署通知核定補助984萬元，加上地方自籌支應的216萬元共1200萬元，這條原本破舊危險的百年古道設施可望獲得大幅改善。

黎侑昌說，徐國勇7月間下鄉時有到獅山古道勘查，對於地方人士建議要整修這條百年古道相當支持，也承諾會大力協助，之後包括前縣長林光華、立委邱泰源也有協助爭取，鄉公所8月底到營建署提報獅山古道道路整建與環境改善工程計畫，9月底就接獲核定補助的好消息。

根據峨眉鄉公所的調查，獅山古道為獅頭山風景區中的主要道路，古道兩側有眾多寺廟，遊客及進出車輛密集，目前古道除苗栗南莊舊獅山牌樓登山口上行至勸化堂路段為石板步道外，其餘路段皆為瀝青鋪面步道，但因其鋪面已完成多年，僅有部分路段有零星修復，多數路段瀝青鋪面已嚴重老化而有龜裂，坑洞情形，影響當地鄉親、寺廟僧眾和遊客進出安全以及風景區的整體觀感。

鄉公所規劃，在古道路面改善部分重鋪受損路段的瀝青和石板，另針對年久失修的路側護欄和轉角鏡、反光標誌、指示牌等附屬設施也全面檢測修繕，施工範圍從峨眉鄉藤坪產業道路獅山古道入口為起點沿古道往苗栗縣南庄鄉方向延伸2.5公里。