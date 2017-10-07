天天吃好料》嘉義奧莉薇農莊 有機無毒蔬菜吃免驚

奧莉薇農莊無限量供應的有機無毒蔬菜。（記者蔡宗勳攝）

2017-10-07 09:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義市郊、嘉義縣中埔鄉富收路田園之中的奧莉薇農莊，不管顧客點套餐、火鍋，都提供十餘種有機無毒蔬菜讓大家自行取用，老饕笑說「一餐吃下肚的蔬菜量比以往一個星期還多」。

奧莉薇農莊老闆羅博新喜歡打著赤腳服務招呼客人，他說，「赤腳有助於身體健康，就像他提供多種有機無毒蔬菜和大家分享健康一樣」。

羅博新指出，官方大力宣傳天天五蔬果保健康，但現實社會不僅很難做到，甚至吃出問題，因為吃下肚的蔬果是否無毒要靠運氣，而人不可能天天都走運，長期累積下來，反而會對人體健康造成危害，自己之前也飽受其害，才會自己種植或契作有機無毒蔬果，和大家分享健康無負擔的天然美味。

就如同老闆所言，走進位於田園之間的奧莉薇農莊，除了典雅的主體建築，四處可見網室栽培的蔬果，天天鮮採上桌，現煮蔬菜，不沾醬汁也鮮甜，吃出健康有機新活力。

奧莉薇主顧、開業醫師李長鴻表示，大家都知道大魚大肉吃久了對身體健康不好，應該要回歸無果蔬菜飲食，但要自己料理這麼多蔬菜談何容易，還是跑來奧莉薇飽食蔬菜比較實際。

斐濟台商陳國榮也強調，斐濟完全沒有污染的植被和食物帶個斐濟國人健康，回來台灣看到奧莉薇農莊提供有機無毒蔬菜也是如此，因而每次來，根本不吃飯，留下最大肚容量吃蔬菜。

陳姓女顧客也說，奧莉薇的套餐是雞肉、魚和牛肉為主，口味都一級棒，加上一盤盤翠綠的青菜，真是人生一大享受，而且偶而會有傳統風味的麻油飯、高麗菜飯，用餐充滿小確幸。

黃姓顧客表示，奧莉薇整體而言是以大量的蔬菜為主軸，而白飯上灑上一小撮的自製薑油也是其特色，薑油可以緩和過冷的蔬果有暖胃脾的功能，主人真的很貼心。

余姓顧客則說，看到從菜園剛採擷的有機蔬果馬上成為桌上佳餚，入口無比鮮美香甜，看似簡單卻是都會人的奢華饗宴。

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