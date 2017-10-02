好吃的官田菱角上市了 菱角季10/7登場行銷

菱角相關產品菱炭米、菱炭皂、菱角染、菱角吊飾、菱角娃娃等。（記者楊金城攝）

2017-10-02 18:54

〔記者楊金城／台南報導〕好吃的官田菱角上市了，今年「友菱友雉遊官田」官田菱角季10月7、8日將在官田區體育公園多功能球場登場。面對進口菱角的競爭，菱角季的目的在行銷官田國產菱角，並繼續推動友善耕種、綠色保育行動，讓菱角、水雉永續下去。

官田是全台灣最大的菱角產地，有「菱角之鄉」美譽，菱角季（節）舉辦至今是第21年。

官田區長顏能通說，去年菱角價錢不錯，菱農賺的笑呵呵，今年栽種面積增加，加上推動稻田、菱角田友善耕種愈來愈受到農民、消費者重視，證明官田菱角產業是一個有希望的產業。

目前官田菱角在台北果菜市場批發的拍賣價約1公斤55元，盤商在產地的收購價約1台斤30元，官田區農會總幹事林正容說，菱農去年1分地菱角田的收益7、8萬元起跳，最好可以到11萬元，使得今年官田菱角種植面積提升到320公頃，但市面和路邊攤有不少是賣進口菱角，舉辦官田菱角季希望推銷官田菱角和附加產品。

10月7、8日的菱角季中，有限量100份的菱角低碳美食、限量300份的蟲草魚丸湯免費品嘗，也有菱角吊飾、菱角娃娃創意彩繪DIY體驗、官田國中校內「讚炭之旅」活動，讓遊客體驗利用官田窯燒製菱炭、菱角染，此外並和雄獅旅行社推出結合台南鴨莊、天一中藥觀光工廠等景點的官田主題小旅行。