湄洲媽睽違20年抵嘉義新港 上千信徒熱情接駕

台中市萬春宮組團到新港迎接湄洲媽祖。（記者曾迺強攝）

2017-10-02 18:40

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中國湄洲媽祖今（2）日下午4點半至我國嘉義縣新港奉天宮周邊街道遶境巡安，上千名接駕陣頭與信徒下午3點就在奉天宮牌樓準備接駕，沿途家戶擺設香案虔誠膜拜，到處鑼鼓喧天，預定晚間7點半抵奉天宮駐蹕過夜，明（3）日清晨4點半團拜後，啟程至雲林縣境各宮廟遶境。

湄洲媽祖睽違20年再度蒞臨嘉義，今天至新港鄉展開中南部巡安行程第1站，下午由奉天宮董事長何達煌、嘉義縣副縣長吳芳銘等各界人士接駕，吸引熱情信徒爭睹媽祖風采，除了雙手合十祈安之外，也高舉手機、相機拍照，把新港周邊街道擠得水洩不通。

何達煌說，廟方準備一幅國寶級書法家陳岳山墨寶、國家薪傳獎得主交趾陶大師林洸沂製作的雞年交趾陶，與新港飴、民雄鳳梨酥、溪口鳥仔餅等18鄉鎮特產，贈予湄洲媽祖祖廟董事長林金榜，代表2廟友誼長存。

湄洲媽祖遶境隊伍途經新港鐵路公園後、中正路、大興路、古民街、文昌街、中山路，預定晚間7點半抵奉天宮；明早起駕後，沿中山路、嘉北路、福德路至雲林縣境，第一站抵北港朝天宮，隨後至土庫順天宮、虎尾天后宮、虎尾福安宮、斗六新興宮、斗六受天宮等，晚上在麥寮拱範宮駐蹕。

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