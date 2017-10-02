公費流感疫苗開打！醫院提醒留意擴大施打對象

2017-10-02 21:18

〔記者王俊忠／台南報導〕公費流感疫苗10月起開打，成大醫院院長楊俊佑提醒，符合公費施打條件的民眾儘快接種，才能在流感季節來臨前形成保護力。今年公費流感疫苗擴大到有6個月內大嬰兒的父母及幼兒園教保、托育專業人員，符合公費施打條件的民眾請多利用。

今年公費流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗從10月起開打，今天成醫院長楊俊佑、副院長李政昌、門診部主任盧豐華、護理部主任張瑩如率先施打。成醫啟動護理人力幫民眾施打疫苗，夜間門診也提供施打服務。

盧豐華表示，流感疫苗能提供兒童和老年人很好的保護力，降低嚴重併發症，今年流感疫苗擴大接種對象，新增「6個月內嬰兒之父母」及「幼兒園教保服務人員與托育機構專業人員」。有2個半月大兒子的新手爸爸洪鼎倫今天也接種，並說，針打在自己身上總比打在小孩身上好。

成大醫院歡迎符合公費疫苗施打的民眾看病同時打疫苗，除了當次看病外，還可請看診醫師評估後開單同時接種疫苗，節省一次疫苗接種掛號費用。

市立醫院也舉行「勤洗手、打疫苗、防流感」活動，提醒民眾接種流感疫苗、養成正確勤洗手習慣，才能遠離流感威脅。市醫院長蔡良敏指出，「細菌病毒都藏在細節裡」，不少人以為把手沾濕隨便搓一搓就乾淨了，這完全是錯誤觀念。雖然不少民眾知道洗手要「濕、搓、沖、捧、擦」，卻常敗在搓手方式錯誤，市醫推動「內、外、夾、弓、大、立、腕」正確洗手方式，教民眾正確洗手、減少傳染病散布。

所謂「內、外、夾、弓、大、立、腕」，內：雙手的手心相互搓揉；外：手心、手背相互搓揉；夾：十指夾縫相互搓揉；弓：手心與手指背相互搓揉；大：大拇指與虎口；立：手指立起與手心互相搓揉指尖；腕：洗手應洗到手腕的部位。