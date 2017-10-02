中秋前夕烤肉熱 澎湖鮮蚵供不應求

澎湖牡蠣以鮮甜聞名，在純淨無汙染海域長成。（記者劉禹慶攝）

2017-10-02 18:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年台灣未受颱風風雨影響，西海岸養蚵業者大豐收，但卻未衝擊澎湖鮮蚵市場，依然供不應求，同時價格維持平穩，每台斤帶殼牡蠣60元、剝殼牡蠣肉每台斤180至200元，銷售熱季已跨越至雙十節連續假期。

澎湖鮮蚵一向以鮮甜聞名，並因轄境內無重工業汙染，有海中牛奶之稱，在馬公菜園、白沙城前、講美都有人工養殖區，其中以菜園6家居冠、其次為城前3家、講美2家，每年產量1700噸，多數銷往台灣本島，其餘則銷往澎湖新興的烤肉業或其他家庭購買，由於有台灣中央山脈阻隔風災，產量相對台灣穩定。

雖然今年台灣無颱風直接侵襲，因此西海岸養蚵業者大豐收，加上澎湖今年5、6月疑因天氣過熱，牡蠣一度長不大，令人擔憂今年牡蠣產量，所幸時序接近中秋，反而5、6月未售出的牡蠣順利成長，現在取出的牡蠣肉又肥又大，加上多年建立的澎湖牡蠣口碑及信譽，中秋訂單不斷，近日大批宅配前往台灣本島。

菜園黃姓養蚵業者表示，今年中秋接連雙十節連續假期，依照往年中秋前後一周都是銷售旺季，因此從9月29日至10月7日都已訂單全滿，日夜都趕著出貨，無法再接訂單，如有需要的民眾可能要到10月8日才有機會下單，同時澎湖鮮蚵價格已維持3年不變，回饋給對澎湖鮮蚵死忠的消費者，也是每年中秋訂單不斷的主因。